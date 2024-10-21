افاد شهود عيان بحدوث اطلاق نار بحي العريش بخورمكسر عصر اليوم.
وبحسب شهود عيان لكريتر سكاي فان اطلاق نار كثيف سمع بحي العريش عصر اليوم اثر اندلاع اشتباكات بين مسلحين قاموا بمحاصرة احدهم داخل منزل بالعريش ومطالبته بالاستسلام.
ولم تعرف اسباب الاشتباكات او الجهة التي تقف خلفها.
مسلحون يهاجمون منزل في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:57 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد شهود عيان بحدوث اطلاق نار بحي العريش بخورمكسر عصر اليوم.
افاد شهود عيان بحدوث اطلاق نار بحي العريش بخورمكسر عصر اليوم.
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