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مدير أمن عدن يزور معسكر قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات - أخبار كلمتك

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مدير أمن عدن يزور معسكر قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات - أخبار كلمتك

مدير أمن عدن يزور معسكر قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - كلمتك/خاص:

قام صباح اليوم مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي بزيارة إلى معسكر قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات حيث رافقه الدكتور الجمالي ممثلا عن العميد عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والعميد أحمد المحسني والعميد أحمد العاكي ممثلين عن وزارة الداخلية.

وفور وصول اللواء الشعيبي والوفد المرافق له كان في استقبالهم العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات وعدد من ضباط واركانات القوات.

وطاف اللواء الشعيبي والوفد المرافق له بأقسام معسكر قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات واطلعوا على آلية العمل والمهام التي تنفذها القوات في إطار الانتشار الأمني لها في العاصمة عدن ومحافظة لحج.

وقدم العميد أحمد بن عفيف شرحا مفصلا للزائرين عن معسكر قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات وما يتضمنه من مراكز طبية ورياضية وغيرها وكذا أبرز ما يتم إنتاجه في المعسكر من خلال الورش الفنية المختلفة.

وأكد بن عفيف أن قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات على أتم الاستعداد لتنفيذ اي مهام توكل لها من القيادة في إطار التنسيق الأمني والعسكري تحت إشراف العميد عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

من جانبه أشاد اللواء مطهر الشعيبي والوفد المرافق له بالدور الذي تقوم به قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات من خلال تأمين المرافق والمؤسسات الحكومية في العاصمة عدن ومحافظة لحج.

وأبدى الزائرون إعجابهم بالتطور في معسكر قوات حرس المنشآت وحماية الشخصيات مشيدين بجهود العميد أحمد بن عفيف في قيادة القوات حيث تعد من القوات الأمنية النموذجية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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