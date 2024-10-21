شكا مشتركون من قيام شركة يو باخذ ارقامهم دون علمهم.
وبحسب مشتركون لكريتر سكاي فان يو قامت باخذ ارقام عدد من المشتركين خصوصا بعدن دون علمهم .
واشاروا الى ان بمناطق الحوثيين كذلك قامت الشركة بمصادرة الارقام بصورة مفاجئة ودون علمهم ماعرض حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بارقامهم للتهكير والسرقة
شركة اتصالات كبيرة تقوم باخذ ارقام العملاء دون علمهم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:24 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مشتركون من قيام شركة يو باخذ ارقامهم دون علمهم.
شكا مشتركون من قيام شركة يو باخذ ارقامهم دون علمهم.
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