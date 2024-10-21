عصابة تقوم بسرقة أكثر من 50ثور وبقرة بهذه المحافظة(لايصدق) - أخبار كلمتك

أفادت مصادر ان عصابة تمكنت من سرقة أكثر من 50ثور وبقرة بمحافظة إب



واكدت المصادر ان قضية وصلت النيابة بخصوص أربعة اشخاص تمكنو من سرقة اكثر من ٥٠ ثور وبقرة من مقلب السحول الذي تعيش فيه الأبقار ليل ونهار ..

وواضحت المصادر ان العصابة كانت تقوم بعملية السرقة بين حين وآخر والبيع لجزارين معينين