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فتحي بن لزرق يكشف عن إعادته مبلغ مالي كبير لهؤلاء - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يكشف عن إعادته مبلغ مالي كبير لهؤلاء - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يكشف عن إعادته مبلغ مالي كبير لهؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:24 مساءً - كلمتك: خاص


 

كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن إعادته مبالغ مالية لعدد من الشركات التجارية والتي تم إرسال المبالغ المالية مقابل الحملات الإعلانية

وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

أعدت مساء اليوم مبلغ وقدره 7500 $ دولار امريكي الى عدد من الشركات التجارية التي كنت أنوي ان اقدم لها إعلانات خيرية لصالح الفقراء والمحتاجين وتوزع المبلغ بواقع ٤ الف دولار لشركات من صنعاء والفين دولار في عدن و 1500 دولار يتوزع على محافظات عدة.

وتابع بالقول:
طلبت من هذه الشركات توجيه هذه الإعلانات للأخ  كمال طماح  في صنعاء او اي معلنين اخرين في عدن لنشرها في صفحاتهم وأتمنى ان يخصص جزء منها للمحتاجين والفقراء والا يأخذونها لجيوبهم .

مضيفاً في منشوره قائلاً:
حاولت ان اجتهد بما أستطيع  لكن يبدو ان هذه البلاد أصيبت بلعنة كبيرة ستعاني منها مطولاً وهي ظاهرة (الحسد) لذلك لايحتاج المرء الى مايتعب قلبه وجسده به…

واختتم بالقول:
يتبقى في ذمتي إعلان اخير لشركة بعدن سأنشره غداً والى هنا ينتهي دوري..
خالص الود

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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