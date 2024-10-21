فتحي بن لزرق يكشف عن إعادته مبلغ مالي كبير لهؤلاء - أخبار كلمتك





كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن إعادته مبالغ مالية لعدد من الشركات التجارية والتي تم إرسال المبالغ المالية مقابل الحملات الإعلانية

وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

أعدت مساء اليوم مبلغ وقدره 7500 $ دولار امريكي الى عدد من الشركات التجارية التي كنت أنوي ان اقدم لها إعلانات خيرية لصالح الفقراء والمحتاجين وتوزع المبلغ بواقع ٤ الف دولار لشركات من صنعاء والفين دولار في عدن و 1500 دولار يتوزع على محافظات عدة.

وتابع بالقول:

طلبت من هذه الشركات توجيه هذه الإعلانات للأخ كمال طماح في صنعاء او اي معلنين اخرين في عدن لنشرها في صفحاتهم وأتمنى ان يخصص جزء منها للمحتاجين والفقراء والا يأخذونها لجيوبهم .

مضيفاً في منشوره قائلاً:

حاولت ان اجتهد بما أستطيع لكن يبدو ان هذه البلاد أصيبت بلعنة كبيرة ستعاني منها مطولاً وهي ظاهرة (الحسد) لذلك لايحتاج المرء الى مايتعب قلبه وجسده به…

واختتم بالقول:

يتبقى في ذمتي إعلان اخير لشركة بعدن سأنشره غداً والى هنا ينتهي دوري..

خالص الود