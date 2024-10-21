افادت مصادر لكريتر سكاي بتعرض قبائل من حضرموت لاطلاق نار في مارب
وبحسب المصادر فان القبائل الحضرمية خيمت في مارب للمطالبة باستعادة سيارة لصحاب نوب تم سرقتها يوم امس.
واشارت الى ان المخيم تعرض لاطلاق نار من قبل مسلحين.
قبائل من حضرموت ذهبت للمطالبة بسيارة مسروقة بمأرب تتعرض لاطلاق نار - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر لكريتر سكاي بتعرض قبائل من حضرموت لاطلاق نار في مارب
افادت مصادر لكريتر سكاي بتعرض قبائل من حضرموت لاطلاق نار في مارب
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