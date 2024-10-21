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قبائل من حضرموت ذهبت للمطالبة بسيارة مسروقة بمأرب تتعرض لاطلاق نار - أخبار كلمتك

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قبائل من حضرموت ذهبت للمطالبة بسيارة مسروقة بمأرب تتعرض لاطلاق نار - أخبار كلمتك

قبائل من حضرموت ذهبت للمطالبة بسيارة مسروقة بمأرب تتعرض لاطلاق نار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر لكريتر سكاي بتعرض قبائل من حضرموت لاطلاق نار في مارب 
وبحسب المصادر فان القبائل الحضرمية خيمت في مارب للمطالبة باستعادة سيارة لصحاب نوب تم سرقتها يوم امس.
واشارت الى ان المخيم تعرض لاطلاق نار من قبل مسلحين.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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