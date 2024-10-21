الباحثة يسرى قاسم تنال الماجستير بالادارة التربوية - أخبار كلمتك

حصلت الباحثة/ يسرى قاسم محمد الوصي على درجة الماجستير في الإدارة التربوية في جمهورية مصر العربية، وذلك عن رسالتها الموسومة (توظيف بعض المداخل الحديثة في التطوير الإداري المدرسي لتحقيق الكفاءة المهنية لمديري مدارس الحلقة الثالثة في اليمن)

وقد تناولت الباحثة دراسة جديدة تهدف إلى توظيف مداخل حديثة في التطوير الإداري المدرسي. تركز الدراسة على تقديم حلول مبتكرة لتحسين مهارات الإدارة والقيادة التربوية، بما يساهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم. وقد أشارت الباحثة إلى أن تطبيق هذه المداخل سيسهم في تهيئة بيئة تعليمية فعالة تدعم النجاح المهني لمديري المدارس وتحقق الأهداف التعليمية المرجوة،

هذا وقد أثنت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة، وأشادت بما توصلت له الباحثة من نتائج وتوصيات توصلت لها من خلال دراستها لموضوع الرسالة وقد تم منحها درجة الماجستير في الإدارة التربوية بتقدير عام ممتاز