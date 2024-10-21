اجبار مواطن على التبرع بثور لصالح المجهود الحربي - أخبار كلمتك

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية ابتزاز التجار والمزارعين ومربي الماشية، بشعارات مختلفة تسعى من ورائها إلى جباية أموالهم تعسفيًا.

وأظهر سند استلام تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فرض مليشيا الحوثي على أحد مربي الأبقار التبرع بثور لصالح ما تسميه "دعم سلاح الجو المسيّر" توازي قيمته 400 ألف ريال، أي نحو 800 دولار أمريكي.

ومن حين لآخر، تطلق المليشيا حملات جباية تتخذ لها أسماء مختلفة، حيث تعمد إلى إجبار التجار ورجال الأعمال والمزارعين، وحتى المواطنين على التبرع لها بالإكراه.

وتشكل حملات الجباية أحد أهم الموارد التي تتغذى عليها المليشيا الحوثية، والتي تُدر على المليشيا مليارات الريالات تؤخذ من اليمنيين بالقوة والإكراه.