اول بيان قبلي بشبوة بشأن تصريح الشيخ حسين العولقي الذي اكد بسجدة شكر مع السلفيين لمقتل السنوار - أخبار كلمتك

اصدرت قبيلة آل ديان بيانا هاما جاء فيه

أصالة عن نفسها ونيابة عن قبائل العوالق

كثرت الرسائل والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تطالبنا كقبيلة باتخاذ موقف من المدعو: (حسين العولقي).

ونحن معروفون بمواقفنا الثابتة تاريخيا من قضايا الوطن والأمة الإسلامية ككل وانتماء شخص - باع نفسه ومبادئه التي تربى عليها - إلينا كقبيلة لا يعني ذلك أنا راضون عن صنيعه وأفعاله ولا تسلم قبيلة من وجود سفيه فيها ولا يحط ذلك من قدرها ومكانتها.

وعليه فإنا نبرأ إلى الله اولا من هذا السفيه المتطاول على علماء وقادة ومبادئ أمتنا العربية والإسلامية ولا يمثلنا ولا نعذر شخصا يتعرض لنا كفبيلة (آل ديان) وكانتماء (العوالق) بالإساءة لانتماء هذا الشخص الينا فنحن قد توارثنا انتمائنا لامتها ومبادئها وثوبتها كابرا عن كابر.

هذا ما وجب التنبيه عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

صادر عن قبيلة آل ديان

ونيابة عن قبائل العوالق.