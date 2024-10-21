اليمن تشارك في المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ 11 و مؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط العاشر بعَمَّان - أخبار كلمتك

تشارك الجمهورية اليمنية، ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، في المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر ومؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط العاشر المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 22 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه نقابة الجيولوجيين الأردنيين، بمشاركة أكثر من 220 باحثاً من 25 دولة، ونخبة من العلماء والمسؤولين من دول عربية وأجنبية، إلى مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية، والمياه والطاقة، بالإضافة إلى مواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية. ويشهد

ويناقش المؤتمر، سبل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، واستعراض الفرص المتاحة فيه ،وإدارة الكوارث الطبيعية، وقضايا النفط والغاز في الأردن والعالم العربي، وإدارة موارد المياه، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

كما سيستعرض المؤتمر، أحدث الأبحاث والممارسات في مجالات الجيولوجيا، مع التركيز على تطوير التعليم الجيولوجي وأهمية دوره في دعم القطاعات الحيوية.