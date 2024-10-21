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اليمن تشارك في المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ 11 و مؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط العاشر بعَمَّان - أخبار كلمتك

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اليمن تشارك في المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ 11 و مؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط العاشر بعَمَّان - أخبار كلمتك

اليمن تشارك في المؤتمر الجيولوجي الدولي الـ 11 و مؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط العاشر بعَمَّان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - كلمتك/ خاص

تشارك الجمهورية اليمنية، ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، في المؤتمر الجيولوجي الدولي الحادي عشر ومؤتمر جيولوجية الشرق الأوسط العاشر المنعقد  في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 22 وحتى 24 أكتوبر الجاري. 

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه نقابة الجيولوجيين الأردنيين، بمشاركة أكثر من 220 باحثاً من 25 دولة، ونخبة من العلماء والمسؤولين من دول عربية وأجنبية، إلى مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية، والمياه والطاقة، بالإضافة إلى مواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية. ويشهد 

ويناقش المؤتمر، سبل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، واستعراض الفرص المتاحة فيه ،وإدارة الكوارث الطبيعية، وقضايا النفط والغاز في الأردن والعالم العربي، وإدارة موارد المياه، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

كما سيستعرض  المؤتمر، أحدث الأبحاث والممارسات في مجالات الجيولوجيا، مع التركيز على تطوير التعليم الجيولوجي وأهمية دوره في دعم القطاعات الحيوية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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