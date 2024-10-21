معدات جديدة تصل الى ميناء عدن لتطويره - أخبار كلمتك

أعلنت الأمم المتحدة، وصول معدات جديدة لتطوير البنية التحتية في ميناء عدن، وتعزيز كفاءته التشغيلية، بتمويل ياباني.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في منشور على صفحته بالفيسبوك،: "بتمويل من حكومة اليابان، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظاما جديدا للاتصالات اللاسلكية لتحسين كفاءة ميناء الحاويات بعدن".

وأشار إلى أن "هذا النظام سيعمل على تمكين الوصول الأسرع إلى المعلومات والتكامل السلس مع نظام إدارة المستودعات، وزيادة الإنتاجية وتعزيز عمليات الميناء".

وتأتي هذه التجهيزات الجديدة ضمن الاتفاقية التي وقعها البرنامج مع حكومة اليابان منتصف سبتمبر الماضي لتمويل مشروع "تعزيز كفاءة ميناء عدن" والمقدرة بخمسة ملايين دولار، والتي تهدف إلى تحسين القدرة التشغيلية للميناء.