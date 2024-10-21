حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

معدات جديدة تصل الى ميناء عدن لتطويره - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معدات جديدة تصل الى ميناء عدن لتطويره - أخبار كلمتك

معدات جديدة تصل الى ميناء عدن لتطويره - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/ خاص

أعلنت الأمم المتحدة، وصول معدات جديدة لتطوير البنية التحتية في ميناء عدن، وتعزيز كفاءته التشغيلية، بتمويل ياباني.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في منشور على صفحته بالفيسبوك،: "بتمويل من حكومة اليابان، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظاما جديدا للاتصالات اللاسلكية لتحسين كفاءة ميناء الحاويات بعدن".

وأشار إلى أن "هذا النظام سيعمل على تمكين الوصول الأسرع إلى المعلومات والتكامل السلس مع نظام إدارة المستودعات، وزيادة الإنتاجية وتعزيز عمليات الميناء".

وتأتي هذه التجهيزات الجديدة ضمن الاتفاقية التي وقعها البرنامج مع حكومة اليابان منتصف سبتمبر الماضي لتمويل مشروع "تعزيز كفاءة ميناء عدن" والمقدرة بخمسة ملايين دولار، والتي تهدف إلى تحسين القدرة التشغيلية للميناء.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق