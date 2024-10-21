جماعة الحوثي تختطف طفلين في صنعاء لسبب صادم - أخبار كلمتك

اقدمت جماعة الحوثي على اختطاف طفلان مع امهما في العاصمة صنعاء عقب رفض والدهما العمل مع جماعة الحوثي.

وقال الصحافي والمذيع التلفزيوني محمد الضبياني في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، ان ‏المقدم فواز محمد حسين الهبيري، ضابط في الجيش اليمني، رفض العمل مع المليشيا الحوثية، بعد أن أدرك حقيقة مشروعهم الإرهابي الطائفي الإجرامي".

وأشار الضبياني إلى انه تواصل معه المجرم المدعو أبو علي الحاكم والمجرم عبد الخالق الحوثي الملقب با أبو يونس وقيادات حوثية أخرى، لكنه أصر على رفضه للانخراط معهم في عدوانهم ضد اليمنيين، وبعد محاولات الترغيب والترهيب الحوثية مع المقدم فواز الهبيري، ومعرفته بحقيقتهم الدموية وعبوديتهم المبتذلة للمشروع الفارسي وقتلهم لليمنيين.

وأضاف الضبياني " قبل 8 أشهر أقدمت قوة حوثية مليشياوية مسلحة على اقتحام منزله ليلا واختطفوه، ثم تعود عصابة حوثية أخرى بعد ثلاثة أيام وتقتحم منزله وتختطف زوجته وأطفاله الاثنين دون أي اعتبار لحرمة المنزل وقداسة المساس بالنساء والأطفال، حتى الآن لم يعرف أحد عن مصيره، وأنباء أنه في سجن ما يسمى سجن الأمن والمخابرات الحوثية.

هذا وأكد الضبياني ان هناك المئات والآلاف من القصص المشابهة التي تؤكد إرهاب الحوثي وإجرامه وتنكيله باليمنيين .