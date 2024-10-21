حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

جماعة الحوثي تختطف طفلين في صنعاء لسبب صادم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جماعة الحوثي تختطف طفلين في صنعاء لسبب صادم - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تختطف طفلين في صنعاء لسبب صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:12 مساءً - كلمتك/ متابعات

اقدمت جماعة الحوثي على اختطاف طفلان مع امهما في العاصمة صنعاء عقب رفض والدهما العمل مع جماعة الحوثي.

وقال الصحافي والمذيع التلفزيوني محمد الضبياني في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، ان ‏المقدم فواز محمد حسين الهبيري، ضابط في الجيش اليمني، رفض العمل مع المليشيا الحوثية، بعد أن أدرك حقيقة مشروعهم الإرهابي الطائفي الإجرامي".

وأشار الضبياني إلى انه تواصل معه المجرم المدعو أبو علي الحاكم والمجرم عبد الخالق الحوثي الملقب با أبو يونس وقيادات حوثية أخرى، لكنه أصر على رفضه للانخراط معهم في عدوانهم ضد اليمنيين، وبعد محاولات الترغيب والترهيب الحوثية مع المقدم فواز الهبيري، ومعرفته بحقيقتهم الدموية وعبوديتهم المبتذلة للمشروع الفارسي وقتلهم لليمنيين.

وأضاف الضبياني " قبل 8 أشهر أقدمت قوة حوثية مليشياوية مسلحة على اقتحام منزله ليلا واختطفوه، ثم تعود عصابة حوثية أخرى بعد ثلاثة أيام وتقتحم منزله وتختطف زوجته وأطفاله الاثنين دون أي اعتبار لحرمة المنزل وقداسة المساس بالنساء والأطفال، حتى الآن لم يعرف أحد عن مصيره، وأنباء أنه في سجن ما يسمى سجن الأمن والمخابرات الحوثية.

هذا وأكد الضبياني ان هناك المئات والآلاف من القصص المشابهة التي تؤكد إرهاب الحوثي وإجرامه وتنكيله باليمنيين .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق