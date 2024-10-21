اختطاف طفلين لسبب صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

قال المذيع التلفزيوني محمد الضبياني في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، ان ‏المقدم فواز محمد حسين الهبيري، ضابط في الجيش اليمني، رفض العمل مع المليشيا الحوثية، بعد أن أدرك حقيقة مشروعهم الإرهابي الطائفي الإجرامي".

واضاف: انه تواصل معه المجرم المدعو أبو علي الحاكم والمجرم عبد الخالق الحوثي الملقب با أبو يونس وقيادات حوثية أخرى، لكنه أصر على رفضه للانخراط معهم في عدوانهم ضد اليمنيين، وبعد محاولات الترغيب والترهيب الحوثية مع المقدم فواز الهبيري، ومعرفته بحقيقتهم الدموية وعبوديتهم المبتذلة للمشروع الفارسي وقتلهم لليمنيين.



واختتم :قبل 8 أشهر أقدمت قوة حوثية مليشياوية مسلحة على اقتحام منزله ليلا واختطفوه، ثم تعود عصابة حوثية أخرى بعد ثلاثة أيام وتقتحم منزله وتختطف زوجته وأطفاله الاثنين دون أي اعتبار لحرمة المنزل وقداسة المساس بالنساء والأطفال، حتى الآن لم يعرف أحد عن مصيره، وأنباء أنه في سجن ما يسمى سجن الأمن والمخابرات الحوثية.

