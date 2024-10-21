حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 14 -11- 2024 - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

اختطاف طفلين لسبب صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اختطاف طفلين لسبب صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

اختطاف طفلين لسبب صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:12 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المذيع التلفزيوني محمد الضبياني في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، ان ‏المقدم فواز محمد حسين الهبيري، ضابط في الجيش اليمني، رفض العمل مع المليشيا الحوثية، بعد أن أدرك حقيقة مشروعهم الإرهابي الطائفي الإجرامي".

واضاف: انه تواصل معه المجرم المدعو أبو علي الحاكم والمجرم عبد الخالق الحوثي الملقب با أبو يونس وقيادات حوثية أخرى، لكنه أصر على رفضه للانخراط معهم في عدوانهم ضد اليمنيين، وبعد محاولات الترغيب والترهيب الحوثية مع المقدم فواز الهبيري، ومعرفته بحقيقتهم الدموية وعبوديتهم المبتذلة للمشروع الفارسي وقتلهم لليمنيين.


واختتم :قبل 8 أشهر أقدمت قوة حوثية مليشياوية مسلحة على اقتحام منزله ليلا واختطفوه، ثم تعود عصابة حوثية أخرى بعد ثلاثة أيام وتقتحم منزله وتختطف زوجته وأطفاله الاثنين دون أي اعتبار لحرمة المنزل وقداسة المساس بالنساء والأطفال، حتى الآن لم يعرف أحد عن مصيره، وأنباء أنه في سجن ما يسمى سجن الأمن والمخابرات الحوثية.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

الكشف عن حقيقة هامة بشأن قاطرات النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء (وثيقة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق