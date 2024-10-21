الكثيري يدشن أعمال الملتقى الأول للاتحادات الطلابية بجامعات الجنوب - أخبار كلمتك

دشّن الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، أعمال الملتقى الأول للاتحادات الطلابية في جامعات الجنوب، الذي تنظمه دائرة الشباب والرياضة في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وفي مستهل اللقاء، الذي حضره المهندس نزار هيثم، رئيس الهيئة الشبابية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس، ومحمد الشقي مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، رحب الكثيري بممثلي الاتحادات الطلابية المشاركة في الملتقى، ناقلاً إليهم تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ومؤكداً أن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للاتحادات الطلابية في جامعات الجنوب.

ولفت الكثيري إلى أهمية عقد هذا الملتقى، باعتباره منتدى يتبادل فيه الطلاب رؤاهم وأفكارهم النيرة، وبحث سبل تطبيقها على أرض الواقع، بما ينعكس إيجاباً على المستوى التعليمي في الجامعات وعلى مخرجاتها وتأثيرها في المجتمع.

وأكد الكثيري أن هذا الملتقى يُعد نواةً لعمل جماعي يحمل قضايا طلاب الجامعات بالتنسيق مع الجامعات الأخرى، لتكون القوة التي تستطيع أن تُحدث تغييرات إيجابية داخل الجامعات.

وأضاف القائم بأعمال رئيس المجلس مخاطبًا أبنائه الطلاب: "نعوّل عليكم، أنتم فئة الشباب، كونكم الأساس المتين الذي من خلاله ترتقي المجتمعات وتتقدم، خاصة الشباب المتسلح بالعلم، وذلك لضمان مستقبل أفضل وأرقى لشعبنا ووطننا".

وتمنى الكثيري في ختام كلمته للاتحادات المشاركة في الملتقى التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة، وأن تكون مخرجات هذا الملتقى ذات أثر في جامعات الجنوب وفي المجال الأكاديمي بشكل عام.

وبدوره، أكد الكريحي كنعان، رئيس دائرة الشباب والرياضة في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه للاتحادات الطلابية في جامعات الجنوب، ويهدف إلى تأسيس حلقة نقاش بين الاتحادات الطلابية، لتوحيد العمل الطلابي والخروج بمصفوفة احتياجات للطلاب في الجامعات ورفعها إلى الجهات ذات الاختصاص.

الجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركًا ومشاركة من الاتحادات الطلابية، من أهمها اتحاد طلاب جامعات عدن، حضرموت، وسيئون، بالإضافة إلى الاتحادات الجغرافية.