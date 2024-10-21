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استعدادات كبرى لتنفيذ حملة توعويه بمدينة ذمار - أخبار كلمتك

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استعدادات كبرى لتنفيذ حملة توعويه بمدينة ذمار - أخبار كلمتك

استعدادات كبرى لتنفيذ حملة توعويه بمدينة ذمار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - كلمتك/ خاص

ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين احمد يحيى البناء،ترتيبات تنفيذ حملة توعويه شامله بمدينة ذمار تحت شعار النظافه وعي وشراكه مجتمعيه

وتطرق الاجتماع الذي ضم المدير المالي محمد الحيدري ومدير قطاع النظافه منير الشاهري الى اهمية مسانده الصندوق في نشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على النظافة ورمي المخلفات في امكانها المخصصه.

واستعرض الاجتماع أهداف ومهام حملة التوعيه التي سيتم تنفيذها خلال الأسبوع القادم، والدور المعول على كافه المكاتب التنفيذيه في إسناد جهود التوعيه في المناطق.

وأكد الاجتماع أهمية دور المدارس والخطباء وعقال الحارات والناشطين الاعلاميين في التوعيه بأهمية الحفاظ على النظافه وبما يسهم في انجاح الحملة.

حضر الاجتماع مدراء إدارات المشتريات عبدالغني السلامي والتوعيه عفاف صلاح والحركه عبداللطيف الثلايا والموارد البشريه فؤاد حميد والضبط خالد الوصابي والحسابات فهد المجاهد وعدد من رؤساء الاقسام والمختصين بالصندوق

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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