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تساقط الأمطار على جبل صبر بتعز (صور) - أخبار كلمتك

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تساقط الأمطار على جبل صبر بتعز (صور) - أخبار كلمتك

تساقط الأمطار على جبل صبر بتعز (صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - تتساقط الأمطار في هذه الأثناء على جبل صبر في مدينة تعز.

وقال مواطنون: أن أجواء جبل صبر بدت في غاية الجمال ظهر الاثنين تزامنا مع تساقط أمطار متوسطة .

وتحصل كلمتك على صور من جبل صبر ظهر اليومdf9c0fd7b5.jpgf15bf12a85.jpg3a30ff4014.jpg718050739f.jpga54f65d597.jpg

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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