تساقط الأمطار على جبل صبر بتعز (صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - تتساقط الأمطار في هذه الأثناء على جبل صبر في مدينة تعز.
وقال مواطنون: أن أجواء جبل صبر بدت في غاية الجمال ظهر الاثنين تزامنا مع تساقط أمطار متوسطة .
وتحصل كلمتك على صور من جبل صبر ظهر اليوم
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - تتساقط الأمطار في هذه الأثناء على جبل صبر في مدينة تعز.
وقال مواطنون: أن أجواء جبل صبر بدت في غاية الجمال ظهر الاثنين تزامنا مع تساقط أمطار متوسطة .
وتحصل كلمتك على صور من جبل صبر ظهر اليوم
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