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صورة صادمة لاشهر جولة في عدن - أخبار كلمتك

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صورة صادمة لاشهر جولة في عدن - أخبار كلمتك

صورة صادمة لاشهر جولة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - كلمتك/خاص:

ك
أصبحت جولة البط أو ماتسمى سابقا جولة مستشفى الجمهورية معلاماً تاريخياً ورمزاً للمكان في ما مضى و هذا الزمان.

تسمع المنادون للمكان أو ما يحاديه من امكنه قريبة للركاب الذاهبين كل صباح اليها في خورمكسر بعدن، سوأل الركاب بالاشارة بأيديهم لسائقي سيارات وباصات الأجرة "جولة البط" اما بذهابهم إلى كلية الآداب جامعة عدن أو المرافق ومؤسسات حكومية ومستشفى الجمهورية وكليات الطب والأسنان، لكن اليوم نافورة جولة البط أصبحت مهملة (طار البط منها) وبدأ هذا المعلم رمزا للخراب والفساد وعدم الاهتمام ترمي بداخلها القادورات و الأوساخ واختفت نافورة المياه المتدفق من علي كل جوانبها على مجسمات جميلة تسر وتبهر الناظرين.

لقد أصاب نافورة جولة البط اهمال متعمد ولعنة رميت عليها بعيون حاسدة جعلتها بهذا المظهر المخيف وابتعدت قيادة السلطة المحلية ومجلسها المحلي من صيانتها الدورية وإعادة الحياة لها.

.. فمتى سنرى الحياة من جديد تعود لجولة البط ونافوراتها وإعادة المجسمات التي كانت تزينها لمكانها السابق؟ نأمل صحيان المسؤولين من سباتهم العميق والاهتمام بمعالم المديرية!.

كتب / محمد عبدالواسع

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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