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صدور حكم الاعدام بحق نجل سيدة اعمال متورطة بالنصب والاحتيال ب١٢٠ مليار بصنعاء - أخبار كلمتك

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صدور حكم الاعدام بحق نجل سيدة اعمال متورطة بالنصب والاحتيال ب١٢٠ مليار بصنعاء - أخبار كلمتك

صدور حكم الاعدام بحق نجل سيدة اعمال متورطة بالنصب والاحتيال ب١٢٠ مليار بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت الميليشيا الحوثية حكم الإعدام بحق نجل سيدة أعمال يمنية متورطة بنهب 120 مليار ريال من خلال النصب والاحتيال على أكثر من 40 الف مساهم في أكبر شركة وهمية بصنعاء .

وقالت مصادر قضائية ان محكمة الاستئناف في صنعاء اصدرت منطوق حكم الاعدام على المتهم عبدالوهاب محمد السواري ابن سيدة لأعمال فتحيه المحويتي والمتهم بقتل الشاب باسم الصبري والذي قتل بين اطفاله .

وإضافت المصادر ان الحكم جاء لتأييد حكم محكمة سنحان الابتدائية والذي قضي بأعدام عبدالوهاب السواري رميآ بالرصاص، لقتله الشاب باسم علي عبدالقوي الصبري في منزله وبين أطفاله .

وأكدت المصادر ان الصبري كان يعمل بائع لدى شركه تهامة فلافور التي تديرها المحويتي في صنعاء ولديه تعليمات بعدم بيع أي بضائع آجل "دين " لكن نجل المحويتي السواري حاول أخذ بضائع بالقوة وحاول بإسم منعه وتبادل الجانبان المشادات الكلامية والتي افضت إلى قيام السواري بأخذ سلاح من منزله وقتل الصبري في بيته امام زوجته واطفاله ردا على المشادة الكلامية .

الجدير ذكره ان فتحية المحويتي مازالت تقبع في السجن مع زوجها السواري وآخرين مقربين منهما في قضية النصب والاحتيال على أكثر من أربعين الف مساهم برأس مال تجاوز ال 120 مليار ريال يمني بعجز يزيد عن 60 مليار ريال تم تهريبها للخارج بإسم المحويتي وأبنائها وفقا للتحقيقات الأولية
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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