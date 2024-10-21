صدور حكم الاعدام بحق نجل سيدة اعمال متورطة بالنصب والاحتيال ب١٢٠ مليار بصنعاء - أخبار كلمتك

أصدرت الميليشيا الحوثية حكم الإعدام بحق نجل سيدة أعمال يمنية متورطة بنهب 120 مليار ريال من خلال النصب والاحتيال على أكثر من 40 الف مساهم في أكبر شركة وهمية بصنعاء .

وقالت مصادر قضائية ان محكمة الاستئناف في صنعاء اصدرت منطوق حكم الاعدام على المتهم عبدالوهاب محمد السواري ابن سيدة لأعمال فتحيه المحويتي والمتهم بقتل الشاب باسم الصبري والذي قتل بين اطفاله .

وإضافت المصادر ان الحكم جاء لتأييد حكم محكمة سنحان الابتدائية والذي قضي بأعدام عبدالوهاب السواري رميآ بالرصاص، لقتله الشاب باسم علي عبدالقوي الصبري في منزله وبين أطفاله .

وأكدت المصادر ان الصبري كان يعمل بائع لدى شركه تهامة فلافور التي تديرها المحويتي في صنعاء ولديه تعليمات بعدم بيع أي بضائع آجل "دين " لكن نجل المحويتي السواري حاول أخذ بضائع بالقوة وحاول بإسم منعه وتبادل الجانبان المشادات الكلامية والتي افضت إلى قيام السواري بأخذ سلاح من منزله وقتل الصبري في بيته امام زوجته واطفاله ردا على المشادة الكلامية .

الجدير ذكره ان فتحية المحويتي مازالت تقبع في السجن مع زوجها السواري وآخرين مقربين منهما في قضية النصب والاحتيال على أكثر من أربعين الف مساهم برأس مال تجاوز ال 120 مليار ريال يمني بعجز يزيد عن 60 مليار ريال تم تهريبها للخارج بإسم المحويتي وأبنائها وفقا للتحقيقات الأولية

