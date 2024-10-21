عادت الاتصالات الى مديرية التواهي يوم الاثنين عقب توصل الشركة الى حل خلاف نشب بينها وبين قيادي كانت تنتصب على سقف منزله ابراج شركة يمن موبايل.
وبوقت سابق قام القيادي بايقاف الابراج مطالبا بالف دولار شهريا وعندما ارادت الشركة نقل الابراج قام بمصادرة الماطور الخاص بالبرج قبل ان يتم تسوية الخلاف ويعود البرج للعمل بعد انقطاع دام ٣ اسابيع
عودة الاتصالات الى التواهي عقب تسوية خلاف مع قيادي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - كلمتك/خاص:
عادت الاتصالات الى مديرية التواهي يوم الاثنين عقب توصل الشركة الى حل خلاف نشب بينها وبين قيادي كانت تنتصب على سقف منزله ابراج شركة يمن موبايل.
عادت الاتصالات الى مديرية التواهي يوم الاثنين عقب توصل الشركة الى حل خلاف نشب بينها وبين قيادي كانت تنتصب على سقف منزله ابراج شركة يمن موبايل.
0 تعليق