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منخفض جوي سيضرب عدن بهذا الموعد - أخبار كلمتك

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منخفض جوي سيضرب عدن بهذا الموعد - أخبار كلمتك

منخفض جوي سيضرب عدن بهذا الموعد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - كلمتك/خاص:

حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، من تواجد منطقة ضغط جوي منخفض فوق وسط بحر العرب مع احتمال تأثر شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى بالسحب المصاحبة له بأمطار رعدية ابتداءً من اليوم الاثنين.


وقال الإنذار المبكر إن "صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي، تشير إلى تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة وتواجد منطقة ضغط جوي منخفص فوق وسط بحر العرب خلال الساعات القادمة".


وتوقع، هطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة شديدة على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية من محافظات (صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً بالإضافة لأجزاء من محافظتي مأرب والجوف ومرتفعات محافظات أبين، شبوة) مع احتمال امتدادها حتى السواحل ومحافظة عدن.


وحذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر المواطنين وسائقي المركبات، من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، كما حذر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، مشدداً على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.


كما حذر المركز من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات، وفي المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية.


وأفاد المركز بأنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار 24 ساعة القادمة، مشيراً إلى أنه سيوافي بآخر المستجدات لها، بإذن الله تعالى.


وأهاب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بوسائل الإعلام والمواطنين، باعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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