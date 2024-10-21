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عاجل : إنقلاب قاطرة في إب - أخبار كلمتك

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عاجل : إنقلاب قاطرة في إب - أخبار كلمتك

عاجل : إنقلاب قاطرة في إب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد شهود عيان قبل قليل عن انقلاب قاطرة في محافظة إب.

وقال الشهود: انقلبت قاطره في خط الدائري محافظه اب وسط انقطاع تام للخط.

ودعا الشهود الى تحويل خط اخر لجميع السيارات حتى يتم رفعها باسرع وقت

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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