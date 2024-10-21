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استياء كبير في مدينة لحج عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

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استياء كبير في مدينة لحج عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

استياء كبير في مدينة لحج عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - كلمتك/ خاص

سادت حالة من الاستياء والقلق في مدينة لحج بسبب استبعاد عدد كبير من الأسر الأشد فقرًا من نظام البصمة الخاص بالمساعدات الإنسانية، رغم حاجتهم الماسة للدعم. 

حيث كانت تعتمد هذه الأسر، التي يعاني بعضها من أمراض مزمنة والإعاقات، بشكل كبير على المعونات المالية لتلبية احتياجاتها الأساسية.

ومع ذلك، تم إسقاطها من قوائم المستفيدين دون تفسير واضح أو شفاف من الجهات المعنية، في حين بقيت العديد من الأسر الميسورة والمتيسرة في النظام، ما يثير تساؤلات هامة حول العدالة في توزيع المساعدات.

وتعيش الأسر التي تم استبعادها في ظروف صعبة للغاية، وتعتمد على المساعدات لتغطية احتياجات الغذاء والدواء وغيرها من المتطلبات الأساسية. 

هؤلاء يعانون من غلاء المعيشة المستمر والفقر المدقع، ومع استبعادهم من نظام البصمة، باتوا يواجهون وضعًا أكثر خطورة، مما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية.

من/ صدام اللحجي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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