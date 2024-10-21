استياء كبير في مدينة لحج عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

سادت حالة من الاستياء والقلق في مدينة لحج بسبب استبعاد عدد كبير من الأسر الأشد فقرًا من نظام البصمة الخاص بالمساعدات الإنسانية، رغم حاجتهم الماسة للدعم.

حيث كانت تعتمد هذه الأسر، التي يعاني بعضها من أمراض مزمنة والإعاقات، بشكل كبير على المعونات المالية لتلبية احتياجاتها الأساسية.

ومع ذلك، تم إسقاطها من قوائم المستفيدين دون تفسير واضح أو شفاف من الجهات المعنية، في حين بقيت العديد من الأسر الميسورة والمتيسرة في النظام، ما يثير تساؤلات هامة حول العدالة في توزيع المساعدات.

وتعيش الأسر التي تم استبعادها في ظروف صعبة للغاية، وتعتمد على المساعدات لتغطية احتياجات الغذاء والدواء وغيرها من المتطلبات الأساسية.

هؤلاء يعانون من غلاء المعيشة المستمر والفقر المدقع، ومع استبعادهم من نظام البصمة، باتوا يواجهون وضعًا أكثر خطورة، مما يزيد من صعوبة حياتهم اليومية.

من/ صدام اللحجي