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عاجل:تفاصيل جديدة بشأن عودة المعارك وحشد القوات من قبل هؤلاء الليلة (الأوضاع تتصاعد) - أخبار كلمتك

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عاجل:تفاصيل جديدة بشأن عودة المعارك وحشد القوات من قبل هؤلاء الليلة (الأوضاع تتصاعد) - أخبار كلمتك

عاجل:تفاصيل جديدة بشأن عودة المعارك وحشد القوات من قبل هؤلاء الليلة (الأوضاع تتصاعد) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:21 مساءً - كلمتك: خاص

افادة مصادر الليلة بعودة التوتر بمفرق الظريفه مديرية الوازعية بعد انسحاب قوات العميد حمدي شكري التي اوكلت لها سلطة تعز  تنفيذ شروط المحظر الذي رعاه محافظ المحافظة الاستاذ  نبيل شمسان وكان  بين ابو ذياب من جهة وقبائل الوازعية المسنودين من قبل المقاومة الوطنية من جهة اخرى .

واوضحت المصادر ان المحظر الموقع بين الطرفين  يقضي بانسحاب مجاميع ابو ذياب وقوات المقاومة الوطنيه باشراف قوات تتبع الفرقة الثانية عمالقة والتي بعد تنفيذ المحظر وانسحاب الطرفين غادرت مفرق الظريفة صباح اليوم ولم تمضي الا ساعات وعاد التوتر مرة اخرى بدا بالكلام وعند صلاة المغرب انفجر الوضع بتبادل اطلاق النار بين الطرفين

وكشفت المصادر ان الاشتباكات خلفت سقوط جرحى فيما الطرفين عاد للحشد مجدداً الآن

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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