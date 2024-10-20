عاجل:تفاصيل جديدة بشأن عودة المعارك وحشد القوات من قبل هؤلاء الليلة (الأوضاع تتصاعد) - أخبار كلمتك

افادة مصادر الليلة بعودة التوتر بمفرق الظريفه مديرية الوازعية بعد انسحاب قوات العميد حمدي شكري التي اوكلت لها سلطة تعز تنفيذ شروط المحظر الذي رعاه محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان وكان بين ابو ذياب من جهة وقبائل الوازعية المسنودين من قبل المقاومة الوطنية من جهة اخرى .

واوضحت المصادر ان المحظر الموقع بين الطرفين يقضي بانسحاب مجاميع ابو ذياب وقوات المقاومة الوطنيه باشراف قوات تتبع الفرقة الثانية عمالقة والتي بعد تنفيذ المحظر وانسحاب الطرفين غادرت مفرق الظريفة صباح اليوم ولم تمضي الا ساعات وعاد التوتر مرة اخرى بدا بالكلام وعند صلاة المغرب انفجر الوضع بتبادل اطلاق النار بين الطرفين

وكشفت المصادر ان الاشتباكات خلفت سقوط جرحى فيما الطرفين عاد للحشد مجدداً الآن