فتحي بن لزرق يعلن انسحابه ويوجه رسالة هامة ويطالب هؤلاء بسحب المبالغ المالية - أخبار كلمتك

وجه الصحفي فتحي بن لزرق رسالة للمؤثرين اليمنيين



وقال الصحفي بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

#رسالة

بخصوص الإعلانات والمؤثرين اليمنيين الذين تخوفوا اننا ممكن نقطع رزقهم وثارت ثائرتهم أحب ان اوضح بعض النقاط الهامة.

أولا انا صحفي وعملي ومهتمي ونشاطي بعيد كل البعد عن هذه الأمور ولكنني والله وبواقع عملي ارى حالات من الفقر تهز كيان الإنسان ولذلك فهذه الإعلانات مجرد "هبة" وطنية وليست من أختصاصي و(لن أستمر )فيها لان لدي اعمالي ومشاغلي انا صحفي ولست جامع "تبرعات" .



وتابع بالقول:

-حاولت ان اسن سنة حسنة بهذا الخصوص ، وهذه السنة ان نكون جميعا عونا لبعضنا بما نستطيع عونا للكثير من الأسر التي لاتجد قوت يومها .

-ان لم تكن عوناً للناس للفقراء لكل المطحونين فما جدوى شعارات الإنتماء والمحبة لهذا الوطن والناس.

-كنت أستطيع ان اكون مثل غالبية المشاهير اليمنيين في الاستفادة من شهرتي وحضوري فهذه صحفتي وهذا حقي ولن يستطيع شخص ما ان يلومني ولكنني ويشهد الله قدمت المصلحة العامة على الخاصة .

واردف بالقول:

-أخيرا .. لن ننجر الى مهاترات بهذا الخصوص بالمطلق لانها والله معيبة ان تتعارك النخب فوق اجساد شعب يموت ..



واضاف بن لزرق في منشوره قائلاً:

وعليه أود من المؤسسات التجارية والتجار ورجال الأعمال التوقف عن إرسال اي إعلانات جديدة وسحب مبالغ الإعلانات المرسلة (غير المستلمة) وسأكتفي بنشر الإعلانات التي تسلمت سللها الغذائية واترك المجال للإخوة المؤثرين الاخرين فليتفضلوا لخدمة الناس ، هنا الفرس وهذا الميدان .

مختتما منشوره قائلاً:

أثبتوا للناس محبتكم لها ..

خالص الود والمحبة