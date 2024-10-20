عاجل:استغاثة عاجلة وحالة من الرعب عقب وقت قصير من تجدد المعارك - أخبار كلمتك

وجه سكان مديرية الوازعية بمحافظة تعز مناشدة لمحافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان وقائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري رسالة هامة عقب عودة المعارك بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح ومجاميع أبو ذياب العلقمي



وطالب السكان من محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان وقائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري سرعة التنسيق فيما بينهم والعمل على وقف المعارك المشتعلة بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح ومجاميع أبو ذياب العلقمي وعودة القوات العسكرية المحايدة الى مثلث الظريفة لحفظ الأمن والإستقرار اذ ان

موضحاً ان الحشد مجدداً من قبل الطرفين تسبب بترويع الأطفال والنساء من سكان ابنا الظريفة والتي مناطقهم مسرحا للمعارك بعد عودة الاشتباكات قبل قليل