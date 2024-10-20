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عاجل:استغاثة عاجلة وحالة من الرعب عقب وقت قصير من تجدد المعارك - أخبار كلمتك

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عاجل:استغاثة عاجلة وحالة من الرعب عقب وقت قصير من تجدد المعارك - أخبار كلمتك

عاجل:استغاثة عاجلة وحالة من الرعب عقب وقت قصير من تجدد المعارك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:21 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجه سكان مديرية الوازعية بمحافظة تعز مناشدة لمحافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية  نبيل شمسان وقائد الفرقة الثانية عمالقة  العميد حمدي شكري رسالة هامة عقب عودة المعارك بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح ومجاميع أبو ذياب العلقمي


وطالب السكان من محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية  نبيل شمسان وقائد الفرقة الثانية عمالقة  العميد حمدي شكري سرعة التنسيق فيما بينهم والعمل على  وقف المعارك المشتعلة بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح ومجاميع أبو ذياب العلقمي وعودة القوات العسكرية المحايدة الى مثلث الظريفة لحفظ الأمن والإستقرار اذ ان

موضحاً ان الحشد مجدداً من قبل الطرفين تسبب بترويع الأطفال والنساء من سكان ابنا الظريفة والتي مناطقهم مسرحا للمعارك بعد عودة الاشتباكات قبل قليل

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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