لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

شخصية شهيرة تعلن السير على خطى الصحفي فتحي بن لزرق بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شخصية شهيرة تعلن السير على خطى الصحفي فتحي بن لزرق بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

شخصية شهيرة تعلن السير على خطى الصحفي فتحي بن لزرق بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - كلمتك: خاص

 

اعلن الكابتن قيس محمد '  السير على خطى الصحفي فتحي بن لزرق في الحملات الإعلامية


وقال قيس محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

على نفس خُطى صديقي العزيز فتحي بن لزرق أعلن بتسخير صفحتي للإعلانات مقابل سلل غذائية يتم توزيعها للمحتاجين والفقراء والذين دار عليهم الزمان .. 
وتابع بالقول:
ويتم توزيعها عبر الشركة نفسها او المؤسسة او الثاجر او صاحب المحل مع تصوير ذلك للخاص فقط للمصداقية ..
مختتما تغريدته قائلاً:
ونسأل الله أن ينفع بنا الناس ..والناس للناس


هذا وتبنى الصحفي فتحي بن لزرق حملة إعلانية لجهات ومؤسسات تجارية يعود ريعها على الفقراء والمحتاجين في عدة محافظات يمنية


هذا وكان قد اعلن الصحفي فتحي بن لزرق الحملة قبل أيام والتي لاقت قبولاً واستجابة  كبيرة من قبل التجار اليمنيين في نفس الوقت

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق