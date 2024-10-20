شخصية شهيرة تعلن السير على خطى الصحفي فتحي بن لزرق بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

اعلن الكابتن قيس محمد ' السير على خطى الصحفي فتحي بن لزرق في الحملات الإعلامية



وقال قيس محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

على نفس خُطى صديقي العزيز فتحي بن لزرق أعلن بتسخير صفحتي للإعلانات مقابل سلل غذائية يتم توزيعها للمحتاجين والفقراء والذين دار عليهم الزمان ..

وتابع بالقول:

ويتم توزيعها عبر الشركة نفسها او المؤسسة او الثاجر او صاحب المحل مع تصوير ذلك للخاص فقط للمصداقية ..

مختتما تغريدته قائلاً:

ونسأل الله أن ينفع بنا الناس ..والناس للناس



هذا وتبنى الصحفي فتحي بن لزرق حملة إعلانية لجهات ومؤسسات تجارية يعود ريعها على الفقراء والمحتاجين في عدة محافظات يمنية



هذا وكان قد اعلن الصحفي فتحي بن لزرق الحملة قبل أيام والتي لاقت قبولاً واستجابة كبيرة من قبل التجار اليمنيين في نفس الوقت