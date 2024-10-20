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تعليق جديد على إعلان البنك المركزي بعدن بشأن هذا الأمر اليوم - أخبار كلمتك

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تعليق جديد على إعلان البنك المركزي بعدن بشأن هذا الأمر اليوم - أخبار كلمتك

تعليق جديد على إعلان البنك المركزي بعدن بشأن هذا الأمر اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - كلمتك: خاص


 

علق  الخبير الاقتصادي وفيق صالح على إعلان البنك المركزي بعدن اليوم عن نتائج المزاد الأخير

 

وقال وفيق صالح في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏في المزاد الأخير للبنك المركزي الذي أعلن اليوم الأحد، عن نتائجه، طرح البنك 50 مليون دولار للبيع، لكن نسبة الإقبال تضاءلت من قبل البنوك والمصارف ولم يتم بيع سوى نصف هذا المبلغ، وهذا يُفسر ضعف تأثير آلية المزادات على استقرار سعر الصرف بلغت إجمالي العطاءات المقدمة والمقبولة في المزاد، 25 مليون و740 ألف دولار، من إجمالي 50 مليون دولار أعلن عنها البنك المركزي، وبلغ سعر المزاد 1965 ريال للدولار الواحد

وتابع بالقول:
رغم تدهور سعر العملة اليمنية بشكل حاد، إلا أن ضعف الإقبال على المزاد الأخير للبنك، يشير إلى عوامل أخرى ماتزال تؤثر بسوق الصرف، منها أن كثير من الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية، ليس طلب حقيقي بغرض الاستيراد، وإنما هناك هامش كبير للتلاعب بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح، وتحقيق أهداف وأجندات سياسية

مضيفاً في منشوره قائلاً:الأمر الآخر استمرار البنك في آلية المزادات بهذه الطريقة، لن يوثر على تهدئة سوق الصرف وكبح المضاربين، وما يحصل حاليا من تراجع للعملة يؤكد ذلك

واكد وفيق صالح في نهاية منشوره قائلاً:يحتاج البنك المركزي إلى إعادة النظر بآلية المزادات، ودراسة بدائل أخرى للتدخل في توفير النقد الأجنبي، إذا كان الهدف هو تهدئة عملية المضاربة والسيطرة على سوق الصرف، كون ما يجري لا يساعده في تحقيق أهدافه وغاياته

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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