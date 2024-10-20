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الحوثيين يستدعون نساء للتحقيق معهم داخل مقيل قات في صنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يستدعون نساء للتحقيق معهم داخل مقيل قات في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يستدعون نساء للتحقيق معهم داخل مقيل قات في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدمت المليشيات الحوثية على استدعاء ثلاث موظفات للتحقيق الانفرادي معهن في مجلس مقيل للقات، بسبب تهم وجهتها لهن المليشيات الحوثية.

و قالت الناشطة صفاء عقبة نائبة مدير دائرة المقاييس والمصوغات في هيئة المواصفات والمقاييس بصنعاء، إن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات طلب حضورها هي وزميلتيها إلهام الصريمي، وسعاد جازم، للتحقيق الانفرادي في مجلس مقيل للقات بتهمة الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.


وأضافت عقبة، في منشور له على صفحتها في وسائل التواصل، "حين وصلنا كل واحدة على انفراد، تم إغلاق الباب عليّ اولا من قبل مدير مكتب المدير في المقيل، وإغلاق الباب من الخارج بالمفتاح".


وتابعت: "التفتّ لأتفاجأ برجلين لا أعرفهم، ولم يسبق لي الالتقاء بهم، ارتبكت وسألتهم: من أنتم؟ قالوا لي أمن ومخابرات، ومن ثم التحقيق، وكان أني أرغب بالاحتفال بثورة 26سبتمبر، وتم إرغامي على التوقيع على تعهد خطي".


وأضافت "صفا عقبة" حديثها بالقول: "وحين تمّ التحقيق قاموا بالاتصال بمدير مكتب المدير العام أن يأتي بالثانية..".


وطالبت عقبة وزميلاتها برد الاعتبار لما تعرضن له من إهانة من قبل مليشيا الحوثي

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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