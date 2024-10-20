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الكشف عن مبلغ مرعب لمصاريف الطعام فقط في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن مبلغ مرعب لمصاريف الطعام فقط في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن مبلغ مرعب لمصاريف الطعام فقط في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف مواطنون عن مبلغ مرعب لمصاريف الطعام فقط في عدن.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:مصاريف الاكل والشرب لاسرة مكونة من اب واب وخمسة ابناء بعدن ١٠ الف و٣٠٠ ريال يوميا بدون الاحتياجات الاخرى والواصلات 
وبحسب المواطنون فان التكاليف الشهرية للاكل والشرب بدون شراء المستلزمات او المواصلات تصل لاكثر من ٣٠٠ الف.
واختتموا:
تكلفة الأكل والشرب لأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء في اليوم الواحد في محافظة عدن

وجبة الفطور ( القراع ) :
1. روتي 1000 ريال
2. فاصولياء 1000 ريال 
3. شاهي أحمر ( سكر وشاهي ) 400 ريال
الإجمالي : 2400 ريال

وجبة الغذاء :
1. رز  2000 ريال
2. خضرة مجموع 1000 ريال
3. زيت 400 ريال
4. صلصة وبسباس أحمر 400 ريال
5. 3حبات باغة 1000 ريال
6. ثلج 500 ريال
7. بهارات 200 ريال
الإجمالي : 5500 ريال

وجبة العشاء :
1. روتي 1000 ريال
2. فاصولياء 1000 ريال
3. شاهي أحمر ( سكر وشاهي ) 400 ريال
الإجمالي : 2400 ريال

الإجمالي اليومي :٠
(2400+5500+2400)=10300 ريال
10300 × 30 يوم = 309 ألف ريال في الشهر

هذا المبلغ أكل وشرب فقط يعني من غير أي نوع آخر من الأسماك ولا الدجاج ولا اللحوم ولا مشتقاتها 
ومن غير قيمة غاز الطبخ ولا صابون ولا منظفات ولا أي كماليات ولا أي نوع من الفواكه ولا علاجات 
ومن غير مستلزمات المدارس ولا كسوة 
ومن غير مصروف يومي للأولاد
ولا إيجار منزل ولا فواتير كهرباء وماء وغيرها ولا أجرة مواصلات .
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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