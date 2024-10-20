الكشف عن مبلغ مرعب لمصاريف الطعام فقط في عدن - أخبار كلمتك

كشف مواطنون عن مبلغ مرعب لمصاريف الطعام فقط في عدن.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:مصاريف الاكل والشرب لاسرة مكونة من اب واب وخمسة ابناء بعدن ١٠ الف و٣٠٠ ريال يوميا بدون الاحتياجات الاخرى والواصلات

وبحسب المواطنون فان التكاليف الشهرية للاكل والشرب بدون شراء المستلزمات او المواصلات تصل لاكثر من ٣٠٠ الف.

واختتموا:

تكلفة الأكل والشرب لأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء في اليوم الواحد في محافظة عدن

وجبة الفطور ( القراع ) :

1. روتي 1000 ريال

2. فاصولياء 1000 ريال

3. شاهي أحمر ( سكر وشاهي ) 400 ريال

الإجمالي : 2400 ريال

وجبة الغذاء :

1. رز 2000 ريال

2. خضرة مجموع 1000 ريال

3. زيت 400 ريال

4. صلصة وبسباس أحمر 400 ريال

5. 3حبات باغة 1000 ريال

6. ثلج 500 ريال

7. بهارات 200 ريال

الإجمالي : 5500 ريال

وجبة العشاء :

1. روتي 1000 ريال

2. فاصولياء 1000 ريال

3. شاهي أحمر ( سكر وشاهي ) 400 ريال

الإجمالي : 2400 ريال

الإجمالي اليومي :٠

(2400+5500+2400)=10300 ريال

10300 × 30 يوم = 309 ألف ريال في الشهر

هذا المبلغ أكل وشرب فقط يعني من غير أي نوع آخر من الأسماك ولا الدجاج ولا اللحوم ولا مشتقاتها

ومن غير قيمة غاز الطبخ ولا صابون ولا منظفات ولا أي كماليات ولا أي نوع من الفواكه ولا علاجات

ومن غير مستلزمات المدارس ولا كسوة

ومن غير مصروف يومي للأولاد

ولا إيجار منزل ولا فواتير كهرباء وماء وغيرها ولا أجرة مواصلات .

