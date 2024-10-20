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لاول مرة منذ اطلاق سراحه.. محمد البلي يوجه هذه الرسالة لشقيقته شيماء في عدن - أخبار كلمتك

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لاول مرة منذ اطلاق سراحه.. محمد البلي يوجه هذه الرسالة لشقيقته شيماء في عدن - أخبار كلمتك

لاول مرة منذ اطلاق سراحه.. محمد البلي يوجه هذه الرسالة لشقيقته شيماء في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:48 مساءً - كلمتك/خاص:

وجه الشاب العدني محمد البلي رسالة لشقيقته شيماء لاول مرة منذ اطلاق سراحه ووصوله عدن.
وفي مقابلة تلفزيونية سئل المذيع محمد البلي من تحب أن تشكر بمناسبة خروجك أخ محمد البلي؟! 
ورد البلي بالقول:أحب أن أشكر أختي شيماء، لأنها وقفت معي مثل وقفت ألف رجل، ربك جبرني بقوتها مع انني لم أتوقع أنها ستقف هذه الوقفة، وقفت وقفة شامخة وأتشرف في بها وفي رجولتها وحماسها وكل شي وهي داري أنني مظلوم! 
ولعبت شيماء البلي دور كبير لاخراج شقيقها محمد حيث كانت تسافر من عدن الى صنعاء لمتابعة قضيته والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف بقضيته حيث انها نجحت بحشد الراي العام صوب قضية البلي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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