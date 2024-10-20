الجامعة الألمانية الدولية بعدن تستعد لاستقبال وفد أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة - أخبار كلمتك

عقد صباح اليوم اجتماع داخلي في الجامعة الألمانية الدولية - عدن، برئاسة البروفيسور عبدالفتاح السعيدي رئيس الجامعة، وبحضور أ.د. رجاء أحمد علي مسعد عميدة كلية الطب، ود. أنيس شعفل عميد كلية الهندسة والحاسبات، ود. محمد اليزيدي أمين عام الجامعة وممثل مجلس الأمناء، وأ. ندى باشعيب مديرة الموارد البشرية، لمناقشة استقبال الوفد الخارجي الزائر للجامعة.

جاء ذلك على خلفية زيارة أ. د. رجاء أحمد علي مسعد عميد كلية الطب للملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان في استقبالها الدكتورة مارسيلا مزاريك مستشارة التعاون في وزارة الخارجية الألمانية التي تعرفت على الجامعة الألمانية الدولية عدن، من خلال شرح مفصل قدمته الدكتورة رجاء، كما ناقشت معها مشروع المركز الثقافي الألماني الذي سيتم إنشاؤه في الجامعة الألمانية الدولية - عدن وإمكانية أوجه الدعم له.

وعلى هامش الاستقبال وعدت المستشارة الألمانية بزيارة قادمة خلال الأسبوعين القادمين إلى الجامعة الألمانية عدن .

وخلال الاجتماع قدم رئيس الجامعة السعيدي مجموعة من التوجيهات المطلوبة لاستقبال الوفد الألماني بصورة مشرفة.

وفي ختام الاجتماع أبدى الجميع استعدادهم للعمل بروح الفريق الواحد، والعمل جنباً إلى جنب لما يخدم التطور والرقي بالجامعة والمخرجات التعليمية، والعمل على تذليل كل الصعاب.

