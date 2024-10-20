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بحضور الصبيحي والمحافظ تركي.. الانتقال يعقد لقاء هام - أخبار كلمتك

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بحضور الصبيحي والمحافظ تركي.. الانتقال يعقد لقاء هام - أخبار كلمتك

بحضور الصبيحي والمحافظ تركي.. الانتقال يعقد لقاء هام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - كلمتك/خاص:

شدد الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر التي تواجه الجنوب وقضية شعبه.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعًا مشتركًا بمقر الجمعية الوطنية، ضم الفريق الركن محمود الصبيحي، وزير الدفاع الأسبق، والشيخ عبدالرحمن شاهر، عضو هيئة رئاسة المجلس، واللواء الركن أحمد التركي، محافظ محافظة لحج، واللواء الركن علي أحمد البيشي، قائد القوات البرية الجنوبية، واللواء فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، ومحمد الشقي، مساعد الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، ورئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي لحج، وضاح الحالمي، والعميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني، قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع العام في محافظة لحج وبحث حلول عاجلة لعدد من القضايا والملفات الهامة بالمحافظة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والعسكري، في ظل استمرار التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات، وجبهات شمال المحافظة لحج على وجه الخصوص.

وأشاد الاجتماع في هذا الشأن بالبطولات التي تسطّرها القوات المسلحة الجنوبية والأمن في تصديها لمحاولات تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في عموم الجبهات، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بين السلطة المحلية والهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في محافظة لحج، بما يعزز حالة الأمن والاستقرار ويلبي احتياجات المواطنين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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