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رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:43 مساءً - كلمتك/ خاص

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد،  اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا، وذلك في اطار جهود المجلس لتعزيز الامن والاستقرار، وتيسير جهود الحكومة، والبنك المركزي في ادارة الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والمالية.

وضم الاجتماع، وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ورئيس جهاز الامن القومي اللواء  احمد المصعبي،  ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن  احمد اليافعي، ووكيل جهاز الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، والعميد الركن عبدالحكيم شايف مقرر اللجنة الامنية العليا، وذلك بحضور وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد لملس، ونائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي اليمني الدكتور محمد عمر باناجه، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وناقش الاجتماع، عددا من الملفات، والموضوعات الامنية والعسكرية، وجهود تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، و الاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية الارهابية، والتنظيمات المتخادمة معها.

واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الاجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والاجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

وركز الاجتماع، على  دور اللجنة الامنية العليا في تعزيز واسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من ادارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته  الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات  المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد. 

واشاد  رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، بنجاحات القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية والامنية في مكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها المحوري بتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، و المحافظات المحررة.

وشدد الرئيس، على دور اللجنة الامنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الامني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، و ردع المخططات الارهابية، ومكافحة تهريب الاموال، و الاسلحة، والمواد المخدرة.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن صالح المقالح.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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