نص كلمة مندوب الوفد اليمني في كونجرس مراكش 2024م - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:09 مساءً - القى مندوب الوفد اليمني كلمة في كونجدس مراكش جاء فيها

تقديم المشروع الطارئ رقم 6 بشأن قطاع النقل في اليمن

انا سعيد عبود المعاري مندوب الوفد اليمني في كونجرس مراكش، عضو اللجنة التوجيهية في العالم العربي، مسؤول الاتصال لإغاثة البحارة الأجانب العالقين في المياه الإقليمية اليمينة،



شكراً أخي الرئيس سماحكم لي بالتحدث من هذا المنبر العظيم لتقديم المقترح الطارئ رقم 6 بشأن قطاع النقل في اليمن

أخواني أخواتي أصدقائي صديقاتي المناضلين النقابيين،

لا يخفى على أحد الأهمية التي تحتلها اليمن بين ضفاف الدول استنادا إلى موقعها الجغرافي،

هذه الأهمية التي تعني للعالم الكثير والكثير والتي تعبر عن القلب النابض لجسد مجتمعنا ومحيطنا الإقليمي والذي يمد هذا الجسد بالقوة والحيوية عن طريق شرايينه الممتدة والنافذة على مختلف الابعاد ولا شك أن المجتمع الدولي والإقليمي يدركوا هذه الأهمية



فولوا وجوهكم شطر الجنوب الغربي تجدوا بوابة اليمن نحو العالم (باب المندب) والذي يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب وعلى يمينه اهم ميناء في العالم ميناء عدن وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود، بالإضافة على عشرات الموانئ البحرية سواء المطلة على البحر الأحمر أو بحر العرب،



ومن المؤكد أن ما ذكرناه من مكونات ودعائم ومقومات رفعت من مكانة بلدنا في القطاع البحري و منحته هذه المكانة العظيمة التي انعكست ايجاباً على قطاعها الجوي لتعطي بلدنا نفس المكانة والأهمية على المستوى الجوي حيث تمتلك بلدنا أكبر إقليم جوي في المنطقة ممتد من المحيط الى الخليج مارا بسلطنة عمان والبحرين الى جنوب المملكة العربية السعودية وصولا الى سواحل الخرطوم وارتيريا من البحر الأحمر،



أنني أقول من خلال صرحكم العظيم

أن هذه الأهمية لهذه الرقعة الجغرافية خلقت صراع عالمي وإقليمي وحروب أنهكت الإنسان و الحياة في اليمن ،

أقول لكم أن ذلك الصراع أنعكس أثاره السلبية على مختلف قطاعات النقل البري والبحري والجوي ودون ادنى مراعاه للجوانب الإنسانية والخدمية.

أخواني وأخواتي أأكد لكم أن

قطاع النقل اليمني يكاد يحتضر سبق وقلنا ذلك في كونغرس سنغافورا 2018 وقد حضينا بدعم ال ITF على الدوام،

واليوم نكررها في كونغرس مراكش 2024

والكارثة رغم هذا الحصار والدمار ان تحاصر من الداخل فقد قام الحوثيين باختطاف اربع طائرات تابعه للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي وتجميد مبلغ 120 مليون دولار تابعه للشركة في البنوك التي تحت سيطرتهم ليضيفوا بهذا الحصار حصار على الشعب اليمني الذي يعاني الكثير والكثير والهدف من ذلك تدمير اخر قطاع نقل لازال يقدم لليمنيين الكثير والكثير فهو بوابه اليمن للعالم

ومن هنا ندعو العالم للوقوف معنا والتضامن الكامل والتحرك الجاد

بإيقاف الحرب الجائرة على اليمن

بتحييد قطاع النقل اليمني من ويلات الحرب والصراع كعامل إنساني

الإفراج عن طائرات الخطوط الجوية اليمنية من قبل الحوثيين والمحتجزة في مطار صنعاء الدولي وكذلك وفك الحجز عن ارصدته الشركة من البنوك التي تحت سيطرتهم

مطالبه العالم بالسماح لتشغيل الرحلات الانسانية إلى الهند حيث أن اكثر اليمنيين يسافرون للعلاج.

وهذا وشكراً