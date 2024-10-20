اعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاعلام احالة مسوولين بقناة ام بي سي للتحقيق
وبحسب الهيئة فانه تم احالة مسوولين بقناة ام بي سي للتحقيق عقب بث تقرير اعلامي مخالف ومسيء ليحيى السنوار.
ياتي ذلك عقب ردود فعل كبيرة شهدها الشارع العربي ضد قنوات ام بي سي عقب صدور التقرير ضد السنوار
السعودية تتخذ قرار حاسم وغير مسبوق بحق مسؤولين بقناة mbc بسبب تقرير السنوار - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:49 مساءً - كلمتك/خاص:
اعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاعلام احالة مسوولين بقناة ام بي سي للتحقيق
اعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاعلام احالة مسوولين بقناة ام بي سي للتحقيق
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