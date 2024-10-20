جماعة الح وثي: هذا الأمر الذي يشجع أمريكا على إرتكاب المزيد من الجرائم - أخبار كلمتك

قال القيادي بجماعة الحوثي محمد البخيتي : ‏ما يشجع امريكا على ارتكاب المزيد من الجرائم هو تخاذل المسلمين وتآمر بعضهم.

واضاف أن ‎#حصار_السفارات الامريكية في عواصم الدول الاسلامية خيار متاح لملياري مسلم لوقف جرائمها في غزة.

واختتم متسائلا: من هو الشعب المسلم الذي سينال شرف السبق ويكسر حاجز الخوف ليكون مصدر إلهام لبقية الشعوب؟