الشرطة تضبط محتال في عدن نصب على مواطن نصف مليون سعودي - أخبار كلمتك

تمكنت شرطة محافظة عدن من القبض على المدعو (ر.د.ا.ن) البالغ من العمر 40 عامًا، بتهمة النصب والاحتيال على المدعو (ا.ع.ن.ع) البالغ من العمر 60 عامًا.

وجاءت عملية الضبط بعد تقديم بلاغ من المجني عليه، الذي أفاد بتعرضه للاحتيال من قبل المتهم بعد أن أوهمه ببيع رأس قاطرة "فولفو" مستوردة من المملكة العربية السعودية.

وذكر المجني عليه أنه قام بتحويل مبلغ قدره 500 ألف ريال سعودي للمتهم لغرض إتمام صفقة شراء القاطرة، إلا أن المتهم لم يقم بتسليم القاطرة كما وعد، بل استغل المبلغ لأغراضه الشخصية.

وبناءً على الأدلة المقدمة، تم ضبط المتهم وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.