علي البخيتي يطالب السعودية الالتزام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

قال السياسي علي البخيتي : ‏بالتأكيد نحن أقرب للسعودية من إيران، بل ونتمنى سقوط نظام الملالي في طهران، ولا نريد من المملكة أن تطلق تصريحات عنترية مع القضية الفلسطينية، نريدها فقط أن تلتزم بمبادرة الملك عبدالله التي قدمها في قمة بيروت، وأن توقف مساعي التطبيع حتى استجابة إسرائيل لها، وأن يحترم إعلامها نضال الفلسطينيين ويوقف الغمز واللمز واستضافة الخونة والعملاء المكشوفين وبث السرديات التي لا تخدم إلا إسرائيل ولا تضر إلا السعودية وتعزز حضور إيران في المنطقة بل وحتى في الوسط السني.

واختتم: نريد أن تعود سياسة المملكة الخارجية الثقيلة والرزينة كما كانت في زمن الملك عبدالله، ويعود خطابها المعتدل تجاه القضية الفلسطينية، الذي لم يكن عنتريًا لكنه كذلك لم يكن انبطاحيًا تجاه السردية الإسرائيلية.

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