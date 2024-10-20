لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

علي البخيتي يطالب السعودية الالتزام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
علي البخيتي يطالب السعودية الالتزام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

علي البخيتي يطالب السعودية الالتزام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - كلمتك/ خاص

قال السياسي علي البخيتي : ‏بالتأكيد نحن أقرب للسعودية من إيران، بل ونتمنى سقوط نظام الملالي في طهران، ولا نريد من المملكة أن تطلق تصريحات عنترية مع القضية الفلسطينية، نريدها فقط أن تلتزم بمبادرة الملك عبدالله التي قدمها في قمة بيروت، وأن توقف مساعي التطبيع حتى استجابة إسرائيل لها، وأن يحترم إعلامها نضال الفلسطينيين ويوقف الغمز واللمز واستضافة الخونة والعملاء المكشوفين وبث السرديات التي لا تخدم إلا إسرائيل ولا تضر إلا السعودية وتعزز حضور إيران في المنطقة بل وحتى في الوسط السني.

واختتم: نريد أن تعود سياسة المملكة الخارجية الثقيلة والرزينة كما كانت في زمن الملك عبدالله، ويعود خطابها المعتدل تجاه القضية الفلسطينية، الذي لم يكن عنتريًا لكنه كذلك لم يكن انبطاحيًا تجاه السردية الإسرائيلية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق