لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

منخفض جوي استوائي سيضرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منخفض جوي استوائي سيضرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

منخفض جوي استوائي سيضرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:02 مساءً - كلمتك:

قالت مراكز متخصصة إن المنخفض الاستوائي بدأ منظمًا بشكل طفيف مقارنة بالأمس مع مركز أكثر وضوحًا.

ورجّحت أن يتحرّك المنخفض نحو محافظة أرخبيل سقطرى؛ دون الإشارة إلى توقيت وصوله.

كما توقعت أن يتحرك الدوران فوق البحر باتجاه الشمال الغربي نحو ولاية بنغال الغربية في الهند مع احتمال أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة في شرق الهند.

وأشار مركز طقس العرب أن أحدث خرائط التنبؤات الحاسوبية وصور الأقمار الاصطناعية في تشير إلى تشكّل منطقة من الضغط الجوي المُنخفض وسط بحر العرب مع توقعات بأن يستمر تحركها للغرب خلال الأيام المقبلة بالقرب من جنوب شبه الجزيرة العربية.

ورجّح وفق مختصين تحرك منطقة الضغط الجوي المُنخفض نحو الغرب خلال الأيام المقبلة وذلك بتوجيه من رياح المُرتفع الجوي الموسمي المُتمركز فوق أجواء شبه الجزيرة العربية.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق