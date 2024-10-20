منخفض جوي استوائي سيضرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

قالت مراكز متخصصة إن المنخفض الاستوائي بدأ منظمًا بشكل طفيف مقارنة بالأمس مع مركز أكثر وضوحًا.

ورجّحت أن يتحرّك المنخفض نحو محافظة أرخبيل سقطرى؛ دون الإشارة إلى توقيت وصوله.

كما توقعت أن يتحرك الدوران فوق البحر باتجاه الشمال الغربي نحو ولاية بنغال الغربية في الهند مع احتمال أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة في شرق الهند.

وأشار مركز طقس العرب أن أحدث خرائط التنبؤات الحاسوبية وصور الأقمار الاصطناعية في تشير إلى تشكّل منطقة من الضغط الجوي المُنخفض وسط بحر العرب مع توقعات بأن يستمر تحركها للغرب خلال الأيام المقبلة بالقرب من جنوب شبه الجزيرة العربية.

ورجّح وفق مختصين تحرك منطقة الضغط الجوي المُنخفض نحو الغرب خلال الأيام المقبلة وذلك بتوجيه من رياح المُرتفع الجوي الموسمي المُتمركز فوق أجواء شبه الجزيرة العربية.

