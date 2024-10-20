الحوثيين يعلنون مقتل قيادات تابعة لهم في صنعاء تعرف عليهم - أخبار كلمتك

أقرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة دولياً كجماعة إرهابية، بمقتل ثلاثة من عناصرها في معارك مع القوات الحكومية اليمنية.



وكالعادة، لم تحدد المليشيا المكان أو الزمان الدقيقين لمقتل هؤلاء العناصر، مكتفية بالإعلان عن تشييعهم في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة.



وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن القتلى الثلاثة شاركوا في معارك ضد القوات الحكومية، وتم تشييع جثامينهم في مراسم رسمية رغم عدم الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول ظروف مقتلهم.



وأشارت التقارير إلى أن القتلى ينتحلون رتبًا عسكرية، وهم:



وليد يحيى شوعي الحربي، الذي ينتحل رتبة "ملازم أول".



شباب صالح راشد البورعي، الذي ينتحل رتبة "ملازم ثانٍ".



حمود أحمد محمد الحمزي، الذي ينتحل رتبة "مساعد".



يُرجح أن هؤلاء العناصر لقوا حتفهم في اشتباكات مع القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط تصاعد مستمر للعمليات العسكرية في جبهات متعددة باليمن.



ومع ذلك، تواصل مليشيا الحوثي التكتم على التفاصيل الدقيقة بشأن خسائرها، في ظل استمرار المعارك التي تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين خلال السنوات الأخيرة.