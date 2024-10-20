الحوثيين يحفرون الخنادق استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حفر الخنادق والأنفاق وتفخيخها على امتداد طول وعرض مدن ومديريات محافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي المقدم وضاح الدبيش، إن مليشيا الحوثي حولت محافظة الحديدة، إلى ثكنة عسكرية وقنبلة موقوتة، من خلال استحداث خنادق وأنفاق وسراديب معقدة وعميقة طولًا وعرضًا”.

واضاف الدبيش لـ”إرم نيوز”، أن “الحوثيين ضاعفوا الحفر أخيرا وخصوصًا في الحديدة، والهدف منها إخفاء أسلحتهم الثقيلة والنوعية الخاصة بإطلاق الصواريخ والطائرات المُسيرة”

واوضح الدبيش، أن “الحوثيين يتوقعون ربما حدوث إنزال بري للقوات في تحالف حارس الازدهار الذي تقوده أمريكا وبريطانيا، في أي وقت، أو تحرك ميداني مدعوم من قبل قوات الشرعية باتجاه تحرير الحديدة، وتسعى من خلال هذه العمليات من حفر للخنادق واستحداث للأنفاق إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة فيها، وتفجير المدينة بالكامل في حالة شعورها بقرب خسارتها السيطرة على محافظة الحديدة”.

وأشار إلى وجود “أنفاق سرية طويلة وعميقة وعريضة للغاية، يُطلق عليها اسم الأنفاق مائية، تكون بدايتها في أحد المواقع داخل شوارع مدينة الحديدة، ونهايتها على حدود سواحل وشواطئ البحر، من خلالها يستطيع الحوثيون نقل القوارب المُسيّرة الصغيرة ونقل الآليات والمعدات العسكرية البحرية، لتنفيذ الهجمات على سفن الشحن التجارية، وهذه الأنفاق تُسهّل الكثير لهم”.

واكد الدبيش، أن “مليشيا الحوثي بنت مدينة بأكملها تحت الأرض، مُجهزة بالمستلزمات الحربية والمعيشية كافة، وأن الخبراء والعناصر الإيرانية واللبنانية، تختبئ فيها”.

