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الحوثيين يحفرون الخنادق استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

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الحوثيين يحفرون الخنادق استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

الحوثيين يحفرون الخنادق استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:02 مساءً - كلمتك:

تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حفر الخنادق والأنفاق وتفخيخها على امتداد طول وعرض مدن ومديريات محافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي المقدم وضاح الدبيش، إن مليشيا الحوثي حولت محافظة الحديدة، إلى ثكنة عسكرية وقنبلة موقوتة، من خلال استحداث خنادق وأنفاق وسراديب معقدة وعميقة طولًا وعرضًا”.

واضاف الدبيش لـ”إرم نيوز”، أن “الحوثيين ضاعفوا الحفر أخيرا وخصوصًا في الحديدة، والهدف منها إخفاء أسلحتهم الثقيلة والنوعية الخاصة بإطلاق الصواريخ والطائرات المُسيرة”

واوضح الدبيش، أن “الحوثيين يتوقعون ربما حدوث إنزال بري للقوات في تحالف حارس الازدهار الذي تقوده أمريكا وبريطانيا، في أي وقت، أو تحرك ميداني مدعوم من قبل قوات الشرعية باتجاه تحرير الحديدة، وتسعى من خلال هذه العمليات من حفر للخنادق واستحداث للأنفاق إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة فيها، وتفجير المدينة بالكامل في حالة شعورها بقرب خسارتها السيطرة على محافظة الحديدة”.

وأشار إلى وجود “أنفاق سرية طويلة وعميقة وعريضة للغاية، يُطلق عليها اسم الأنفاق مائية، تكون بدايتها في أحد المواقع داخل شوارع مدينة الحديدة، ونهايتها على حدود سواحل وشواطئ البحر، من خلالها يستطيع الحوثيون نقل القوارب المُسيّرة الصغيرة ونقل الآليات والمعدات العسكرية البحرية، لتنفيذ الهجمات على سفن الشحن التجارية، وهذه الأنفاق تُسهّل الكثير لهم”.

واكد الدبيش، أن “مليشيا الحوثي بنت مدينة بأكملها تحت الأرض، مُجهزة بالمستلزمات الحربية والمعيشية كافة، وأن الخبراء والعناصر الإيرانية واللبنانية، تختبئ فيها”.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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