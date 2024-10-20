جمرك شحن بالمهرة يضبط كمية كبيرة من السلاح - أخبار كلمتك

تمكن موظفو الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية في جمرك شحن بمحافظة المهرة، الخميس الماضي، من ضبط 3 آلاف و 975 قطعة غيار سلاح نوع (كلاشينكوف)، كانت مخفية ضمن شحنة تجارية قادمة إلى البلد.

وأكد مدير عام جمرك شحن ثابت عوض في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نجاح موظفي الجمرك بالتعاون مع الجهات الأمنية في إحباط عملية تهريب قطع غيار سلاح (كلاشينكوف)، وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون الجمارك والتشريعات الوطنية النافذة في مجال مكافحة التهريب.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا لسلسلة من الإنجازات التي حققها جمرك شحن خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود الجمرك ومنتسبيه في مكافحة تهريب الممنوعات، والتي شملت إحباط تهريب وضبط قطع غيار خاصة بالطيران المسيّر والسلاح.

وجدد ثابت، تأكيده حرص قيادات الدولة والحكومة ووزارة المالية والجمارك، على إيلاء جُل الاهتمام بتدريب وتأهيل كوادر الجمارك خصوصا العاملة في المنافذ المختلفة في مجال عملهم ووفقا لأحدث التقنيات، الأمر الذي ساهم في تعزيز جهود مكافحة التهريب وتحقيق الإنجازات.