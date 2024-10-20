محامي صالح يحذر دولة عربية من وصول قيادات حوثية إليها للقيام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

حذر محامي صالح ( محمد المسوري) دولة الاردن من وصول قيادات حوثية إليها

وقال المسوري في تغريدة نشرها على صفحته بمنصة اكس : ‏إلى أشقاءنا في الأردن: هناك قيادات وعناصر حوثية تصل إلى الأردن

وتعمل مع البعض لديكم لإستقطاب الكثير وإدخالهم ضمن أدوات المحور الإيراني.

واضاف :نصيحة من القلب.. إحذروا من عناصر الحوثي وراقبوا تحركاتهم وكذا تنقلاتهم عبر مطار الملكة علياء.

واختتم: نسأل الله أن يحفظ الأردن وقيادتها وشعبها