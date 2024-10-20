محامي صالح يحذر دولة عربية من وصول قيادات حوثية إليها للقيام بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - كلمتك/ خاص
وقال المسوري في تغريدة نشرها على صفحته بمنصة اكس : إلى أشقاءنا في الأردن: هناك قيادات وعناصر حوثية تصل إلى الأردن
حذر محامي صالح ( محمد المسوري) دولة الاردن من وصول قيادات حوثية إليها
وقال المسوري في تغريدة نشرها على صفحته بمنصة اكس : إلى أشقاءنا في الأردن: هناك قيادات وعناصر حوثية تصل إلى الأردن
وتعمل مع البعض لديكم لإستقطاب الكثير وإدخالهم ضمن أدوات المحور الإيراني.
واضاف :نصيحة من القلب.. إحذروا من عناصر الحوثي وراقبوا تحركاتهم وكذا تنقلاتهم عبر مطار الملكة علياء.
واختتم: نسأل الله أن يحفظ الأردن وقيادتها وشعبها
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