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يحدث الآن .. انطلاق مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية في تعز - أخبار كلمتك

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يحدث الآن .. انطلاق مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية في تعز - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. انطلاق مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية في تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - كلمتك/ خاص

انطلق مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية في مدينة تعز، اليوم الأحد، لبحث الاشكاليات الزراعية وتفادي الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغيرات المناخ.

ويهدف المؤتمر أيضا للنهوض بالتنمية الزراعية في المحافظة بشقيها النباتي والحيواني واستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والثروة السمكية.

كما يسعى المؤتمر لتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة تعز.

ويأتي هذا بعد أسبوع من انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول في جامعة تعز، سبقه المؤتمر الطبي الأول في المدينة، بينما هناك ترتبيات لإقامة مؤتمر الشباب الأول الذي بدأت أنشطته التحضيرية قبل أشهر.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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