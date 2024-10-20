يحدث الآن .. انطلاق مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية في تعز - أخبار كلمتك

انطلق مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية في مدينة تعز، اليوم الأحد، لبحث الاشكاليات الزراعية وتفادي الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغيرات المناخ.

ويهدف المؤتمر أيضا للنهوض بالتنمية الزراعية في المحافظة بشقيها النباتي والحيواني واستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والثروة السمكية.

كما يسعى المؤتمر لتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة تعز.

ويأتي هذا بعد أسبوع من انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول في جامعة تعز، سبقه المؤتمر الطبي الأول في المدينة، بينما هناك ترتبيات لإقامة مؤتمر الشباب الأول الذي بدأت أنشطته التحضيرية قبل أشهر.