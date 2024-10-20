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بن سلمان يعلق على قصف مقر إقامة نتنياهو.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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بن سلمان يعلق على قصف مقر إقامة نتنياهو.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

بن سلمان يعلق على قصف مقر إقامة نتنياهو.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - كلمتك/ خاص

علق الصحفي خالد سلمان على قصف مقر إقامة نتنياهو.

وقال سلمان: ‏لسنا من قصف مقر إقامة نتنياهو من فعل ذلك هو حزب الله.. هكذا خاطبت إيران إسرائيل في هروب صفيق من تحمل مسؤوليتها، وبيع أذرعها حفاظاً على أمنها الداخلي. 

واضاف : ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إيران تهدر دم حليفها حزب الله، وإنها لم تعد معنية بوحدة الساحات ،وتنسل خارج أخذ قسطها من تبعات واحدية فعل محور الممانعة.  

واختتم: إيران تبلغت رسالة إسرائيل: خامنئي مقابل محاولة قتل نتنياهو.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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