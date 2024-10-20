بن سلمان يعلق على قصف مقر إقامة نتنياهو.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - كلمتك/ خاص
علق الصحفي خالد سلمان على قصف مقر إقامة نتنياهو.
وقال سلمان: لسنا من قصف مقر إقامة نتنياهو من فعل ذلك هو حزب الله.. هكذا خاطبت إيران إسرائيل في هروب صفيق من تحمل مسؤوليتها، وبيع أذرعها حفاظاً على أمنها الداخلي.
واضاف : ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إيران تهدر دم حليفها حزب الله، وإنها لم تعد معنية بوحدة الساحات ،وتنسل خارج أخذ قسطها من تبعات واحدية فعل محور الممانعة.
واختتم: إيران تبلغت رسالة إسرائيل: خامنئي مقابل محاولة قتل نتنياهو.
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