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الجبواني يدعو المملكة إلى التدخل العاجل لضبط هؤلاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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الجبواني يدعو المملكة إلى التدخل العاجل لضبط هؤلاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

الجبواني يدعو المملكة إلى التدخل العاجل لضبط هؤلاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:33 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني: ‏مواقف المملكة العربية السعودية كما تعبر عنها القيادة السعودية عبر وزير خارجيتها جيده فهي ترفض التطبيع إلا بحل الدولتين وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، 

واضاف : لكن القنوات التابعة للسعودية مثل العربية والحدث والـ MBC والمؤثرين السعوديين على وسائل التواصل الإجتماعي كأنهم يتكلمون بلسان الصهاينة. 

وأشار إلى أن هذا سوق منفلت وغير مؤدب ليس فيه دين ولا خلق ولا مروءه.

واختتم : لذلك يحتم الواجب أن تتدخل قيادة المملكة لضبط هذا السوق وإعادة هذا القطيع لجادة الصواب.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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