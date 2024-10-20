الجبواني يدعو المملكة إلى التدخل العاجل لضبط هؤلاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

قال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني: ‏مواقف المملكة العربية السعودية كما تعبر عنها القيادة السعودية عبر وزير خارجيتها جيده فهي ترفض التطبيع إلا بحل الدولتين وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة،

واضاف : لكن القنوات التابعة للسعودية مثل العربية والحدث والـ MBC والمؤثرين السعوديين على وسائل التواصل الإجتماعي كأنهم يتكلمون بلسان الصهاينة.

وأشار إلى أن هذا سوق منفلت وغير مؤدب ليس فيه دين ولا خلق ولا مروءه.

واختتم : لذلك يحتم الواجب أن تتدخل قيادة المملكة لضبط هذا السوق وإعادة هذا القطيع لجادة الصواب.

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