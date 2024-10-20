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مغادرة الحكمان فيصل وعلي طرموم إلى السعودية للمشاركة في هذا الأمر لاول مرة - أخبار كلمتك

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مغادرة الحكمان فيصل وعلي طرموم إلى السعودية للمشاركة في هذا الأمر لاول مرة - أخبار كلمتك

مغادرة الحكمان فيصل وعلي طرموم إلى السعودية للمشاركة في هذا الأمر لاول مرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - كلمتك/ خاص

غادر الحكمان فيصل أبو حربه وعلي طرموم العاصمة عتق صباح اليوم متوجهين إلى المملكة العربية #السعودية .

وذلك للمشاركة لأول مرة في #دورة تحكيمية خارجية. 

وستستمر الدورة لمدة 20 يومًا في الرياض، حيث سيتم مراجعة تعديلات القانون وتقنية VAR. 

و يأتي اختيارهم بعد نجاحهم في إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية وكأس شبوة. 

وقد عبر الحكمان عن شكرهم للاتحاد العام اليمني لكرة القدم ولجنة الحكام العليا على الثقة الممنوحة لهم كممثلين لمحافظة #شبوة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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