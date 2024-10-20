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لسبب مؤلم .. فنان تشكيلي يمني يعرض لوحاته للبيع - أخبار كلمتك

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لسبب مؤلم .. فنان تشكيلي يمني يعرض لوحاته للبيع - أخبار كلمتك

لسبب مؤلم .. فنان تشكيلي يمني يعرض لوحاته للبيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً - كلمتك/ خاص

عرض الفنان التشكيلي اليمني شهاب المقرمي، لوحة زيتية للبيع، لكن هذه المرة من أجل تسديد نفقات إيجار المنزل الذي يسكنه.

ونشر المقرمي على حسابه بموقع التواصل "إكس" تغريدة قال فيها: "لوحة زيتية بسعر مخفض(200 دولار)، مؤكداً أنه ولو مشكلة الإيجار التي يعاني منها لما عرضها على بهذا السعر الزهيد".

واللوحة، من إبداع الرسام المقرمي، التي اشتغل عليها بألوان زيتية على قطعة قماش، بمقاس 30 سم في 42 سم.

وفي أول تفاعل على منشوره، علق المصور الفوتغرافي علي السنيدار بالقول: "فنان كبير ومبدع يعرض لوحاته للبيع لسداد نفقات الإيجار، انشروا اللوحة من أجل أن يحصل عليها مزاد أو تباع بسعر مناسب".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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