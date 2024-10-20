لسبب مؤلم .. فنان تشكيلي يمني يعرض لوحاته للبيع - أخبار كلمتك

عرض الفنان التشكيلي اليمني شهاب المقرمي، لوحة زيتية للبيع، لكن هذه المرة من أجل تسديد نفقات إيجار المنزل الذي يسكنه.

ونشر المقرمي على حسابه بموقع التواصل "إكس" تغريدة قال فيها: "لوحة زيتية بسعر مخفض(200 دولار)، مؤكداً أنه ولو مشكلة الإيجار التي يعاني منها لما عرضها على بهذا السعر الزهيد".

واللوحة، من إبداع الرسام المقرمي، التي اشتغل عليها بألوان زيتية على قطعة قماش، بمقاس 30 سم في 42 سم.

وفي أول تفاعل على منشوره، علق المصور الفوتغرافي علي السنيدار بالقول: "فنان كبير ومبدع يعرض لوحاته للبيع لسداد نفقات الإيجار، انشروا اللوحة من أجل أن يحصل عليها مزاد أو تباع بسعر مناسب".