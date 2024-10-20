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تنفيذ خطوة مهمة لتحسين السلامة في خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

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تنفيذ خطوة مهمة لتحسين السلامة في خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

تنفيذ خطوة مهمة لتحسين السلامة في خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً - كلمتك/ خاص

باشرت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة أعمال تركيب السلامة المرورية في مشروع "خط جولة #السفينة إلى جولة #بنك_عدن" #الكثيري سابقاً بمديرية #المنصورة بالعاصمة #عدن حيث تعد خطوة مهمة لتحسين السلامة على الطرق وتوعية المواطنين.

وتسهم هذه الأعمال في تقليل الحوادث وتعزيز الوعي المروري بين السائقين والمارة في مديرية المنصورة. 

و من المهم أن تشمل هذه الأعمال:
1.إشارات مرورية واضحة: لضمان توجيه السائقين بشكل صحيح.
2. لوحات إرشادية: لتوعية المارة عن طرق العبور الآمنة.
تلك الخطوات ستنعكس إيجاباً على مستوى الأمان في المنطقة وتساهم في الحفاظ على حياة المواطنين.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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