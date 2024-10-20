تنفيذ خطوة مهمة لتحسين السلامة في خط جولة السفينة بعدن - أخبار كلمتك

باشرت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة أعمال تركيب السلامة المرورية في مشروع "خط جولة #السفينة إلى جولة #بنك_عدن" #الكثيري سابقاً بمديرية #المنصورة بالعاصمة #عدن حيث تعد خطوة مهمة لتحسين السلامة على الطرق وتوعية المواطنين.
وتسهم هذه الأعمال في تقليل الحوادث وتعزيز الوعي المروري بين السائقين والمارة في مديرية المنصورة.
و من المهم أن تشمل هذه الأعمال:
1.إشارات مرورية واضحة: لضمان توجيه السائقين بشكل صحيح.
2. لوحات إرشادية: لتوعية المارة عن طرق العبور الآمنة.
تلك الخطوات ستنعكس إيجاباً على مستوى الأمان في المنطقة وتساهم في الحفاظ على حياة المواطنين.
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