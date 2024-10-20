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توقعات بتوجه المنخفض الاستوائي إلى هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

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توقعات بتوجه المنخفض الاستوائي إلى هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات بتوجه المنخفض الاستوائي إلى هذه المحافظة اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:02 صباحاً - كلمتك/ خاص

قالت مراكز متخصصة إن المنخفض الاستوائي بدأ منظمًا بشكل طفيف مقارنة بالأمس مع مركز أكثر وضوحًا.

ورجّحت أن يتحرّك المنخفض نحو محافظة أرخبيل سقطرى؛ دون الإشارة إلى توقيت وصوله.

كما توقعت أن يتحرك الدوران فوق البحر باتجاه الشمال الغربي نحو ولاية بنغال الغربية في الهند مع احتمال أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة في شرق الهند.

وأشار مركز طقس العرب أن أحدث خرائط التنبؤات الحاسوبية وصور الأقمار الاصطناعية في تشير إلى تشكّل منطقة من الضغط الجوي المُنخفض وسط بحر العرب مع توقعات بأن يستمر تحركها للغرب خلال الأيام المقبلة بالقرب من جنوب شبه الجزيرة العربية.

ورجّح وفق مختصين تحرك منطقة الضغط الجوي المُنخفض نحو الغرب خلال الأيام المقبلة وذلك بتوجيه من رياح المُرتفع الجوي الموسمي المُتمركز فوق أجواء شبه الجزيرة العربية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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